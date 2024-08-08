К Казанской иконе пришли около 19 тысяч орловцев

Об этом рассказали в Орловской митрополии.

Чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери находился в Орле с 5 по 7 августа. Сегодня он должен прибыть в Тулу.

Накануне торжественные проводы возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Также в них участвовали официальные лица – спикер областного совета Леонид Музалевский, сенатор Вадим Соколов, мэр Орла Юрий Парахин, а также глава управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.

Икону привезли в Орёл в рамках Всероссийского молебна о Победе. В его рамках святыня должна посетить 52 города.

Ранее стало известно, что на телеканале “Союз” презентуют фильм об орловском святом.

ИА “Орелград”