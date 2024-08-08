Проектный институт готовит заключение по дому в Орле, который атаковали беспилотники

Это позволит определить виды работ и их сложность, после чего начнется восстановление, сообщил в соцсетях спикер облсовета.

Леонид Музалевский побывал в Болховском микрорайоне накануне, 7 августа. Представители ПАО “Орелстрой” рассказали, как будут проходить восстановительные работы в многоквартирном доме, подвергшемся атаке беспилотников в минувшие выходные.

«Как показывает происходящее, украинские нацисты не гнушаются ничем. Проигрывая на поле боя, они наносят удары по беззащитным мирным жителям, старикам, детям, гражданскому транспорту и социальным объектам. Но я уверен, что эта подлость не окажется безнаказанной», – написал Леонид Музалевский в соцсетях.

Ранее застройщик сообщил, что семье, квартира которой наиболее пострадала, предоставлено жилье в этом же микрорайоне. Всего повреждены более 20 окон, уточнял губернатор. Застройщик взял на себя обязательства по проведению ремонта. С покупкой техники и мебели должен помочь Орловский округ.

Минувшей ночью на территории региона обезврежен один беспилотник, сообщило Минобороны. Орловцев призывают не снимать и не выкладывать в сеть фото и видео с БПЛА, а информировать компетентные органы и заботиться о своей безопасности, не подходя к окнам в случае атаки.

ИА “Орелград”