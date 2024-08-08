На Орловщине на одну улицу ищут троих подрядчиков

Районная администрация, не найдя желающих на исполнение задания, разбила его на три части.

Отдел поселковой работы Администрации Хотынецкого района объявил три “родственных” аукциона. Муниципальные власти ищут желающих ремонтировать местную улицу Ленина.

Одна из госзакупок касается ремонта правой стороны улицы, вторая – левой. Максимальная цена, установленная за выполнение данных заданий, составляет, соответственно, около 7,5 миллиона и около 6,7 миллиона рублей.

Также объявлены торги на ремонт проезжей части – от дома №27 до дома №47. Победителю нужно будет обустроить, в том числе, пешеходные тротуары и автопарковочные зоны.

Пока что все три закупки находятся на стадии сбора заявок. Так будет до 14 августа.

Отметим, что ранее райдаминистрация пыталась найти исполнителя на все три задания одновременно, но желающих не оказалось. Также не поступило заявок на недавние торги по нанесению разметки на ряд улиц Хотынца (включая улицу Ленина).

ИА “Орелград”