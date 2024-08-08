В Орле в сквере “Юность” снова заработал фонтан

Такие фотографии появились в соцсетях.

Правда, пока, по словам очевидцев, фонтан работает без музыкального сопровождения и только в одном режиме.

Напомним, что орловцы стали сообщать об остановке фонтана в мае этого года. Позже стало известно, что для возобновления его работы необходимо три миллиона рублей. Такую сумму мэр Орла Юрий Парахин указал губернатору Андрею Клычкову в официальном письме.

В июле мэрия сообщила, что фонтан начали ремонтировать. Работы должны были завершиться ко Дню города.

Фонтан открыли в 2018 году. Заказ выполнял «Техспецкомплект». По предварительным данным, устройство перестало функционировать из-за поломки насосов.

ИА “Орелград”