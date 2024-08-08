Орловцев попросили приютить животных из Курской области

Временное пристанище требуется домашним питомцам, чьи хозяева эвакуированы с приграничных территорий.

Такое обращение появилось в группе организации орловских зоозащитников “Кот и пёс”.

“Остро назревает необходимость создать список орловцев, готовых взять на время домашних питомцев пострадавших жителей Курской области. Давайте поможем тем, кто в страшные минуты не бросил своих пушистых друзей”, – написали представители общественников.

Жителям Орловщины, которые готовы оказать такую помощь, следует связаться с главой организации Викторией Румянцевой. Это можно сделать по номеру телефона 8-910-307-93-27 – через смс-сообщения, “Телеграм” или WhatsApp. Также заявить о соответствующем желании можно в комментариях к посту.

Уточняется, что некоторые куряне с домашними животными, которые обратились к орловцам, уже находятся в нашей области, а некоторые только готовятся к отъезду в наш регион.

ИА “Орелград”