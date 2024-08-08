В Орловской области незаконно спилили 10 лиственниц

8.8.2024 | 12:23 Новости, Происшествия

Полиция установила подозреваемого.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Нарушение выявили в Глазуновском районе в Подолянском лесу. Как рассказали в Управлении МВД по региону, информация поступила в полицию “со стороны”. Сотрудники ведомства выехали на место и зафиксировали нарушения.

По предварительным подсчётам, ущерб, нанесённый незаконной рубкой, составил около 53 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по соответствующей статье (290 УК РФ), причём с формулировкой “в крупном размере”.

Затем полицейские установили подозреваемого. Оказалось, что это житель не Глазуновского, а Троснянского района – 51-летний мужчина.

Орловец признался, что приехал в лес ночью на телеге, запряжённой лошадью. Он срубил лиственницы и разделил их на брёвна, используя топор и бензопилу. Основную часть древесины он забрал с собой. Известно, что мужчина хотел пустить её на забор.

В итоге полицейские изъяли у него орудия совершения преступления. Сам он находится на свободе, но под подпиской о невыезде. Также орловец выразил желание возместить причинённый ущерб.

ИА “Орелград”


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