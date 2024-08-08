Орловский губернатор рекомендовал отложить массовые мероприятия

Полумарафон «ПоБерегу» уже перенесли.

Причина – события в соседней Курской области, где ВСУ вошли на приграничные территории.

Андрей Клычков опубликовал в соцсетях сообщение о том, что всем органам власти, а также общественным организациям, рекомендовано перенести проведение массовых и торжественных мероприятий – до того момента, когда территория Курской области не будет полностью освобождена от врага. «Сейчас нужно нацелить все силы на помощь пострадавшим», – написал губернатор.

Супруга орловского главы, попечитель Фонда «Орловский социальный кластер» Валерия Клычкова, рассказала «Вести-Орёл», что полумарафон «ПоБерегу», назначенный на 10 августа, уже перенесён. Скорее всего, он пройдёт в конце текущего или в начале следующего месяца.

При желании орловцы могут вернуть регистрационный сбор, уплаченный за участие в этой акции. Невостребованные деньги направят в фонды Курской области.

ИА «Орелград»