Скончалась экс-директор Орловского техникума сферы услуг

Галине Макуниной было 62 года.

Новость сообщили в Департаменте образования Орловской области.

“Яркий, талантливый педагог, человек огромной созидательной энергии… Галину Михайловну знали и ценили как настоящего профессионала. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах ее близких, коллег и многочисленных учеников”, – отметили в обладминистрации.

Макунина возглавляла Орловский техникум сферы услуг с 2007-го по 2023-й годы. До этого она работала заместителем директора по учебно-производственной работе в Профессионально-техническом училище №30, Профессиональных лицеях №1 и №30 областного центра.

Ещё раньше орловчанка трудилась в качестве воспитателя детского сада, а также преподавала историю и географию в школах №28 и №38.

ИА “Орелград”