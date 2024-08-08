Особый режим введут в районе Дома Русанова

Памятник федерального значения впервые получит зоны охраны.

Трио экспертов выдало положительное заключение на проект установления границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1875-1901 гг. жил полярный исследователь и революционер Русанов Владимир Александрович», 1875-1901 гг.». Он расположен в Орле на улице Русанова. Охранные зоны на данный объект ранее не разрабатывались и не утверждались. Положительное заключение экспертизы означает, что областные власти теперь вправе официально установить зоны охраны.

В их границах будет введен особый режим использования территории, в том числе земельных участков. Как правило, он подразумевает введение запретов и ограничений на проведение ряда строительных и земляных работ, размещение рекламы, контейнерных площадок для мусора, остановок, заборов и пр. Эксперты установили, что в настоящий момент Дом Русанова располагается в функциональной зоне: «Общественно-деловая зона».

Проект зон охраны был разработан для применения специальных мер, направленных на сохранение объекта культурного наследия в его ландшафтном окружении, а также на сохранение его ценных видовых и композиционных связей. При определении состава и границ зон охраны основной задачей являлось сохранение роли памятника в сложившемся ландшафтном окружении. Проектом предлагается установить следующий состав зон охраны: охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ) и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ).

«Зона охраняемого природного ландшафта проектом не предусматривается ввиду отсутствия природных компонентов на исследуемой территории, – отмечено в акте экспертов. – Проектом устанавливается запрет на строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление историко-градостроительной среды объекта культурного наследия».

Предлагаемый режим использования земель в границах охранной зоны также устанавливает запрет на установку оборудования линейных объектов и вышек сотовой связи; вводит ограничения на размещение автопарковок и автостоянок, установку рекламных конструкций в зоне видимости объекта культурного наследия, прокладку инженерных коммуникаций наземным и надземным способами и др.

Деревянный одноэтажный дом с мезонином, расположенный в старом купеческом квартале Орла, принадлежал матери знаменитого полярника Русанова. В этом доме он провел свое детство и юность, обучаясь в орловской гимназии, а затем семинарии. Сюда он приезжал из своих зарубежных поездок, а также северных путешествий. В мезонине дома размещалась подпольная типография Орловской социал-демократической группы.

Владимир Русанов родился 3 ноября 1875 года в Орле в купеческой семье. За участие в революционном движении был сослан в Усть-Сысольский уезд Вологодской губернии, где изучал природу и экономику Печорского края. По окончании срока ссылки Русанову не разрешили проживать ни в одном из крупных городов России. Осенью 1903 года вместе с женой он уехал в Париж, где поступил в Сорбонну. В 1907-1912 годах Русанов ежегодно посещал Орел.

В 1907-1911 годах он занимался исследованием Новой Земли, сначала самостоятельно, а затем в составе французской экспедиции, а также в составе экспедиций, организованных архангельским губернатором Сосновским. В 1912 году Русанов получил предложение возглавить экспедицию на Шпицберген на судне «Геркулес» для проведения геологических изысканий. На Шпицбергене экспедицией были найдены угольные месторождения,

Оттуда «Геркулес» направился к Новой Земле. Из Маточкина Шара Русанов сообщил, что «идет на восток». Затем экспедиция пропала без вести. Только в 1934 году советские гидрографы на одном из островов шхер Минина на полуострове Таймыр обнаружили столб с надписью «Геркулес, 1913», остатки лагеря и вещи участников погибшей экспедиции.

ИА «Орелград»