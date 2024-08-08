В Орле дополнительно отключат горячую воду

Сейчас её не получают потребители услуги от Орловской ТЭЦ.

Для них подача горячей воды возобновится 16 августа. Однако в областном центре запланирован ещё ряд отключений, пусть и точечных. Об этом сообщили в городской администрации.

Дополнительные неудобства связаны с работами, которые проводятся на котельных.

До 17:00 11 августа запланировано отключение горячей воды по адресам:

• Наугорское шоссе, 23 и 25,

• Щепная площадь, 16,

• Грузовая, 119, 121, 123,

• Привокзальная, 28-Б.

До 17:00 15 августа будут “обезвожены”

• Набережная Дубровинского, 76, 86, 88, 90, 92, 94, 96,

• Покровская, 20, 28, 32,

• Советская, 15, 17, 19, 25, 30, 41, 43, 51,

• Революции, 7, 9, 11,

• Степана Разина, 14, 16, 13,

• Матросова, 46, 48, 50, 52, 56, 48-А,

• Полесская, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,

• Пролетарская гора, 1 и 7,

• Октябрьская, 52.

До 21:00 20 августа горячую воду отключат

• на Розы Люксембург, 49,

• Черкасской, 32, 36, 38 и 45,

• и Гагарина, 35.

ИА “Орелград”