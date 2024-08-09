В Орловской области разыскивают желающих открыть автолавки

К сотрудничеству приглашает администрация Ливенского района.

Необходимо организовать развозную торговлю в населенных пунктах, в которых отсутствуют стационарные магазины, сообщают чиновники. Подробнее проконсультируют в отделе по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов администрации Ливенского района (г. Ливны, ул. Курская, 14, кабинет № 18). Также получить дополнительную информацию можно телефону: 8 (48677) 2-27-73.

Напомним, в регионе предоставляются специальные субсидии. Деньги могут получить представители малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере торговли. Если они обязуются выполнять не менее двух выездов в отдаленные населенные пункты, то могут рассчитывать на компенсацию части затрат на технику, но не более полутора миллионов рублей. По данным Портала Орловской области, в нашем регионе весной 2024 года работали 122 автолавки и автомагазина.

ИА “Орелград”