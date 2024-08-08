В райцентре Орловщины кладбище окружили свалками

8.8.2024 | 10:40 ЖКХ, Новости

Нарушение выявили в Глазуновке.

Фото: ИА «Орелград»

Как установила прокуратура, практически по всему периметру местного кладбища находятся несанкционированные свалки отходов. При этом на территории отсутствует достаточное количество оборудованных контейнерных площадок для накопления мусора.

В итоге  надзорный орган обратился в суд. Прокуратура потребовала от администрации Глазуновского района ликвидировать самопальные свалки.

Суд удовлетворил данный запрос.

“В настоящее время выполняются работы по санитарной очистке территории.”, – уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что депутат горсовета Орла Усов отверг обвинения губернатора по поводу свалки на улице Маринченко.

ИА “Орелград”


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