В райцентре Орловщины кладбище окружили свалками

Нарушение выявили в Глазуновке.

Как установила прокуратура, практически по всему периметру местного кладбища находятся несанкционированные свалки отходов. При этом на территории отсутствует достаточное количество оборудованных контейнерных площадок для накопления мусора.

В итоге надзорный орган обратился в суд. Прокуратура потребовала от администрации Глазуновского района ликвидировать самопальные свалки.

Суд удовлетворил данный запрос.

“В настоящее время выполняются работы по санитарной очистке территории.”, – уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что депутат горсовета Орла Усов отверг обвинения губернатора по поводу свалки на улице Маринченко.

ИА “Орелград”