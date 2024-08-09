«Бригада Катукова» продлила режим повышенной готовности

9.8.2024 | 12:45 Новости, СВО

Орловские добровольцы будут ждать особых указаний.

Фото: vk.com/brigada_katukova

До этого времени они продолжат службу в круглосуточном усиленном режиме. В такой формат переходят отряды БПЛА, службы медицинского и тылового обеспечения, а также волонтёры «Бригады».

Об этом заявил командир формирования Денис Орлов. Он пояснил, что это «вопрос перестраховки».

«Никаких сведений о том, что возможен прорыв, силы которого смогут дойти до Орла, нет», – уточнил командир.

Как пояснил Орлов, завтра он лично прибудет в областной центр, чтобы руководить «Бригадой» в очном режиме. Для этого пришлось отменить медицинские и реабилитационные мероприятия.

ИА «Орелград»


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