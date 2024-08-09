В Орле стартовала приёмка школ

Учреждения обследуют на готовность к новому учебному году.

К настоящему моменту приёмку уже прошли 9 общеобразовательных организаций и 5 учреждений дополнительного образования. Об этом рассказали в администрации Орла.

В областном центре соответствующую Комиссию возглавила начальник отдела общего образования профильного городского управления Светлана Фетисова. Также состояние школ изучают сотрудники пожарного надзора, полиции и Росгвардии, Ростехнадзора.

«Особое внимание уделяется пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, состоянию зданий, территорий и учебных классов, материально-технической базе», – пояснили в мэрии.

Работа по приёмке продлится ещё несколько дней. По результатам проверок комиссия представит учреждениям конкретные рекомендации по исправлению выявленных недостатков. Они должны быть устранены до начала учебного года.

ИА «Орелград»