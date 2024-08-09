Изменились маршруты поездов, проходящих через Орловщину

В МЖД это объяснили желанием «обеспечить безопасность в пути следования».

Как рассказали в пресс-службе Московской железной дороги, скорректировано движение поездов «Адлер – Калининград» (№360/359) и «Курск – Москва» (№141/142).

Первый маршрут изменится до 12 августа. Поезда вместо участка «Льгов – Курчатов – Брянск» будут следовать по участку «Курск – Орёл – Брянск». При этом на ряде станций не будет производиться высадка и посадка пассажиров — это Курчатов, Льгов-Киевский и Дмитриев-Льговский, Комаричи и Навля.

Поезд «Курск — Москва» скорректируют по 13 августа. Составы вместо участка «Курск – Льгов – Михайловский Рудник – Орёл» проедут по участку «Курск – Поныри – Орёл». На некоторых станциях также не будут высаживать и сажать пассажиров (Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский, Конышевка, Соковнинка, Арбузово, Снижа, Остапово, Михайловский Рудник, Курбакинская, Кромы, Лужки-Орловские).

«Возврат билетов с отменённых станций в указанные даты осуществляется без дополнительных сборов и плат», – отметили в компании. Также в МЖД пообещали дополнительно оповестить всех пассажиров данных поездов об изменениях через СМС.

ИА «Орелград»