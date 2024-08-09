Факты гибели пчел под Ливнами будут расследовать

Власти Ливенского района создали специальную комиссию.

Администрация Ливенского района издала постановление о создании комиссии по фактам гибели пчелосемей. Как следует из преамбулы, документ принят «в целях проведения мероприятий по обследованию пасек и отбору подмора пчел, образцов растений с предполагаемого участка поля, где происходила обработка пестицидами и агрохимикатами». Председателем комиссии назначен первый заместитель главы администрации Ливенского района Виктор Фирсов. В состав комиссии также включены начальник и замначальника Ливенского межрайонного центра втеринарии Сергей Аверкиев и Наталья Жирнякова.

Кроме того, в случае подмора пчел по согласованию в состав комиссии будут включать глав сельских поселений, на территории которых произошла гибель пчел, участковых уполномоченных полиции и представителей сельскохозяйственных организаций, фермеров и индивидуальных предпринимателей, которые проводили обработки полей агрохимикатами. Подозрение в подобных случаях падает, в первую очередь, на них. Основной задачей комиссии является оказание помощи пчеловодам Ливенского района в сборе, анализе и обобщении информации, связанной с гибелью пчел.

На нее же возложено документальное фиксирование фактов гибели пчел на пасеках, обследование пасек и отбор павших пчел и образцов обработанных аргохимикатами растений с составлением соответствующих актов. Комиссия вправе проводить обследование пасек только на основании обращениях их владельцев, причем пасеки должны быть официально зарегистрированы. Комиссия получила право запрашивать данные об агрохимобработке полей на территории Ливенского района и изучать любые документы, относящиеся к ее компетенции.

«Ветеринарный специалист бюджетного учреждения ветеринарии в присутствии членов комиссии отбирает пробы пчел и растений, – пояснили ранее в региональном управлении ветеринарии. – Пробы упаковываются, опечатываются. Комиссия составляет акты обследования пасеки и отбора проб. На отправляемый патматериал ветеринарным специалистом, производившим отбор и упаковку проб, составляется сопроводительное письмо».

В последнем указывают наименование хозяйства или ФИО владельца пасеки, ее адрес, номер улья, количество проб, клинические признаки болезни и цель исследования. К сопроводительному документу прилагается акт или копия акта комиссионного обследования пасеки. Также в нем указывается, на какие именно ядохимикаты следует провести исследование.

ИА «Орелград»