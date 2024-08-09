В Орловской области подвели сельхозитоги половины года

Далеко не все показатели радуют.

Как уже сообщал Орелстат, в первом полугодии 2024-го в Орловской области сократилось, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, производство молока и яиц. Оно уменьшилось, соответственно, на 4,1 тысячи тонн и на 2,1 миллиона штук. Если за точку отсчета брать начало 2024 года, то производство молока крупного рогатого скота и яиц уменьшилось на 2,6 тысячи тонн (или на 4,5 процента) и на 1,5 миллиона штук (на 16,6 процента) соответственно.

«В январе-июне текущего года в сельхозорганизациях в среднем на одну корову надоено 3448 кг молока, что на 183 кг больше, чем за аналогичный период предыдущего года, – информирует Орелстат. – Продуктивность коров увеличилась в 9 районах, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района. В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено в среднем по 114 яиц против 116 годом ранее».

Согласно подсчетам статистиков, за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в хозяйствах всех категорий объемы производства скота и птицы на убой в живом весе увеличились на 8,9 тысячи тонн. По оценке статистиков, по состоянию на 1 июля текущего года по отношению к аналогичной дате прошлого года в хозяйствах всех категорий поголовье свиней увеличилось на 363,9 тысячи голов и птицы – на 258,8 тысячи голов.

«Численность крупного рогатого скота сократилась на 22,6 тысячи голов, коров – на 1,9 тысячи голов, овец и коз – на 4,5 тысячи голов, – сообщает Орелстат. – Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях по отношению к 1 июля 2023 года увеличилось на 366,3 тысячи голов (на 35 процентов), птицы – на 295,2 тысячи голов (на 17,5 процентов) При этом численность крупного рогатого скота уменьшилась на 21,1 тысячи голов (на 16,1 процента), коров – на 1000 голов (на 3,2 процента). Поголовье овец осталось практически на уровне прошлого года».

ИА «Орелград»