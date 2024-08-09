Многодетную мать под Орлом оставили без выплат

Восстановить свое право на соцподдержку ей удалось только по суду.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области удовлетворил требования многодетной матери в назначении ежемесячной денежной выплаты. Как пояснили в пресс-службе суда, иск было подан к Областному центру социальной защиты населения. Женщина просила о признании права в назначении ежемесячной денежной выплаты и просила обязать указанное выше учреждение оформить для нее указанную выплату. Женщина полагала, что имеет на это право как мать, семье которой установлен статус многодетной.

Ранее женщина подала соответствующее заявление в центр соцзащиты. Поводом для этого стало достижение ею возраста, дающего право на пенсию в соответствии с законодательством РФ, действовавшим по состоянию на 1 октября 2018 года. При этом с 2019 года женщина уже является пенсионеркой. В назначении ежемесячной доплаты к пенсии ей отказали потому, что она не предоставила удостоверение, подтверждающее установление статуса многодетной семьи Орловской области.

В суде было установлено, что у женщины действительно такого удостоверения нет. Но соответствующий региональный закон был принят в 2023 году. Суд выяснил, что по состоянию на 1 января 2004 года возраст детей истицы предполагал установление ее семье статуса «многодетная семья Орловской области». Она воспитывала троих несовершеннолетних детей, следовательно, имела основания для признания ее права на получение ежемесячной денежной выплаты многодетным матерям.

При вынесении решения суд сослался на нормы Конституции РФ, согласно которым материнство и детство, семья находятся под защитой государства, и каждому гарантируется социальное обеспечение, в том числе по возрасту и для воспитания детей. Сослался суд и на порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетной семье Орловской области, принятый правительством региона. Согласно ему, ежемесячная денежная выплата матерям в составе семьи, которой установлен статус многодетной, назначается матери при достижении ею пенсионного возраста. В связи с этим иск был удовлетворен.

ИА «Орелград»