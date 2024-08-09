В Орловской области могут появиться новые долгострои

Это станция умягчения воды и Баклановский дом культуры.

Ситуация с исполнением национальных проектов обсуждалась накануне на совещании с главами муниципальных образований. Его провёл заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Как стало известно, пока что Орловская область израсходовала на нацпроекты 2,5 миллиарда рублей из запланированных 6,25 миллиарда. При этом за последнюю неделю освоили всего 63 миллиона. В 11 муниципальных образованиях объёмы освоения средств, выделенных на нацпроекты, составляет менее 40%, пишет «Орёлтаймс».

Также Тарасов отметил, что «в зоне риска» находятся ещё два объекта. Это станция умягчения воды, по которой уже возбуждено уголовное дело, и Баклановский дом культуры.

Новый ДК возводят в Орловском муниципальном округе. Объект должны будут сдать в ноябре текущего года. За исполнение заказа взялось ООО «Стройкомплект».

ИА «Орелград»