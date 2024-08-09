Орловская область снизила инвестиционные планы

Областные власти на 10 процентов понизили планку ключевого целевого индикатора.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор внес изменения в Инвестиционную декларацию Орловской области и утвердил ее в актуализированном виде. Целью документа является «выстраивание эффективной системы взаимодействия органов исполнительной государственной власти с бизнесом». В соответствии с ней утвержден ряд целевых показателей. Одним из ключевых индикаторов ранее считалось увеличение реального роста инвестиций в основной капитал на 70 процентов до 2030 года по сравнению с показателем 2020 года.

Однако в новой версии декларации данный показатель существенно скорректировали. Теперь Орловская область должна обеспечить рост объема инвестиций в основной капитал в качестве вклада в достижение национальной цели развития на 60 процентов до 2030 года по сравнению с уровнем 2020 года. То есть ключевой индикатор снижен сразу на 10 процентов. Еще одна заявленная цель – обеспечение достижения валового регионального продукта 582 миллиардов рублей к 2030 году.

Для сравнения, валовой региональный продукт Орловской области, по оценке Росстата, в 2022 году составил 369,9 миллиарда рублей, увеличившись на 9,3 процента к уровню 2021 года в действующих ценах. Структура валового регионального продукта по итогам 2022 года была такой: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 23,5 процента; промышленность – 18,8 процента; торговля и общественное питание – 13,6 процента; деятельность финансовая и страховая, операции с недвижимым имуществом – 13,1 процента; транспортировка и хранение, информация и связь – 7,9 процента; строительство – 3,7 процента; прочие виды деятельности (государственное управление, образование, здравоохранение, другие социальные и коммунальные услуги) – 19,4 процента.

По итогам 2023 года объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составил 126,8 миллиарда рублей, или 94,4 процента в действующих ценах к уровню предыдущего года. Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах по итогам 2023 года составил 239 миллиарда рублей и по сравнению с 2022 годом увеличился на 9,1 процента. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций и предприятий за 2023 год составил 58,4 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»