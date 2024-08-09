Несколько орловских кандидатов в депутаты сошли с дистанции

Закончился период регистрации кандидатов на выборах в органы местного самоуправления.

«Избирательными комиссиями, организующими выборы, решений об отказах в регистрации кандидатами, принято не было, – сообщает Избирательная комиссия Орловской области. – Два кандидата утратили статус кандидатов в связи с не предоставлением документов для регистрации в установленные сроки. Три кандидата выбыли по собственному желанию».

Тем не менее, претендентов на мандаты все еще достаточно. Так, на дополнительных в выборах в органы местного самоуправления примут участие представители региональных отделений трех политических партий. «Единая Россия» выдвинула 14 кандидатов, Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) – 12 кандидатов, Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) – 5 кандидатов. Кроме того, в выборах продолжают участвовать 10 кандидатов-самовыдвиженцев.

В облизбиркоме добавили, что в регионе также завершился период проведения жеребьевок по распределению бесплатной печатной площади для размещения предвыборных печатных материалов в районных газетах. Заявок от кандидатов на размещение агитационных материалов на платной печатной площади не поступало. Агитационный период в средствах массовой информации начнется 10 августа и завершится в 00 часов 00 минут 6 сентября.

ИА «Орелград»