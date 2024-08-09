Ночью над Орловщиной сбили ещё один БПЛА

Всего по регионам России противник запустил 75 дронов.

Новость о беспилотнике, сбитом над территорией Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.

“Никаких повреждений и пострадавших нет”, – заявил глава региона. Также Клычков рассказал, что на месте данного происшествия работают оперативные службы.

Информацию об этом дроне опубликовало и Министерство обороны России. Всего ночью над Россией сбили 75 вражеских БПЛА, в основном, над Белгородской и Липецкой областями.

Также орловский губернатор рассказал, что ночью Орловщина продолжила принимать жителей Курской области, эвакуированных из приграничных районов. Клычков рассказал, что все они уже размещены в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

Напомним, накануне Минобороны также сообщало о дроне, сбитом над Орловщиной.

ИА “Орелград”