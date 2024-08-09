Президент России отметил наградой орловского депутата

9.8.2024 | 11:00 Новости, Политика

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждён Сергей Потёмкин.

Сергей Потёмкин (в центре). Фото: Орловский областной Совет

Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещён на официальном портале правовой информации.

Орловец удостоился награды с формулировкой «за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Потёмкин родился в Орле в 1963 году. Окончил Московскую высшую школу МВД СССР. Затем работал в органах внутренних дел на железнодорожном транспорте.

Является депутатом Орловского областного Совета на протяжении последних четырёх созывов. Занимает должность заместителя председателя облсовета – главы комитета по бюджету, налогам и финансам. Член партии «Единая Россия».

ИА «Орелград»


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