Президент России отметил наградой орловского депутата

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждён Сергей Потёмкин.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещён на официальном портале правовой информации.

Орловец удостоился награды с формулировкой «за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Потёмкин родился в Орле в 1963 году. Окончил Московскую высшую школу МВД СССР. Затем работал в органах внутренних дел на железнодорожном транспорте.

Является депутатом Орловского областного Совета на протяжении последних четырёх созывов. Занимает должность заместителя председателя облсовета – главы комитета по бюджету, налогам и финансам. Член партии «Единая Россия».

ИА «Орелград»