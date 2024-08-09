Эксперты выяснили, есть ли ГМО в Орловской области

Более 40 тысяч га семеноводческих посевов обследовано на наличие ГМО.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, специалисты ведомства неделю провели 49 выездных обследований. Они проверяли посевов на наличие генетически модифицированных организмов. Так называют организмы, любые неклеточные, одноклеточные или многоклеточные образования, способные к воспроизводству или передаче наследственного генетического материала, но отличные от природных организмов.

Проще говоря, речь идет о растениях, полученных с применением методов генной инженерии. Всего было обследовано 267,4 тысячи га, в том числе 41,1 тысячи га семеноводческих посевов. В качестве примера Управление Россельхознадзора приводит обследование 22,8 тысяч га посевов сельскохозяйственных культур в компании «Мираторг-Орел». В ходе обследования были отобраны пробы вегетативных частей растений и направлены в испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения исследований на наличие ГМО.

«По результатам испытаний ГМО в отобранных образцах не обнаружены, нарушений законодательства РФ в области семеноводства не выявлено, – сообщает пресс-служба ведомства. – Всего в рамках проводимого мониторинга в 2024 году было отобрано 227 проб, ГМО не обнаружены».

Ранее эксперты отдела молекулярных исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» обследовали образцы кормовой и пищевой продукции, масел, зерна на выявление генетически модифицированных организмов. В частности, в лаборатории проанализировали пшеницу, рапс, горох, рис и ячмень – всего 46 проб. Исследования кормовой и пищевой продукции также проводились на выявление ДНК курицы и крупного рогатого скота. В последнем случае изучалась рыбная кормовая мука. Как сообщили в учреждении, все образцы дали отрицательный результат, то есть ни ГМО, ни чужеродной ДНК в них не обнаружили.

ИА «Орелград»