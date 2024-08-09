Скандальный дом на Матросова в Орле появился на карте новостроек

На сайте Наш.дом.рф 7 августа размещена проектная декларация и отмечены основные параметры.

Монолитно-кирпичный дом №3Б на улице Матросова, который планируют разместить между общежитием ОГИК и колледжем искусств, будет 15-этажным. Всего 64 квартиры. На придомовой территории выделили 21 место под гостевые стоянки автотранспорта. Паркинга нет. Ввод в эксплуатацию запланирован в четвертом квартале 2026 года.

Застройщик – ООО СЗ ВЕРТИКАЛЬ. Судя по данным kartoteka.ru, компания зарегистрирована впервые в апреле 2024 года. Директор и учредитель – Петров Андрей Иванович. Основной и единственный вид деятельности – деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Генподрядчик – ООО «Сантехэнергомонтаж». Учредитель и руководитель компании – Петрова Светлана Ивановна.

Выделение земли под этот дом вызвало много вопросов. По словам экс-руководителя ОГИК Николая Паршикова, он не давал добро на возведение объекта, хотя многоэтажка напрямую затрагивает интересы вуза. Вопрос целесообразности строительства здания между двумя учебными заведениями и на узкой дороге поднимали в Орловском облсовете. Первый вице-спикер Михаил Вдовин отметил, что высотное здание испортит исторически сложившийся вид. Председатель комитета по строительству Виталий Рыбаков обещал обратиться в прокуратуру с вопросом законности строительства МКД на Матросова.

ИА “Орелград”