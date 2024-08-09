В Орле уточнили порядок помощи семьям погибших бойцов СВО

Соответствующие изменения внесены в постановление мэрии.

Администрация города Орла внесла изменения в собственное постановление от 17 марта 2023 года №1177 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты члену семьи (близкому родственнику) погибшего (умершего) гражданина Российской Федерации, принимавшего участие в военной операции».

Раньше документ предполагал, что заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты подается в течение 12 месяцев со дня гибели или смерти гражданина, принимавшего участие в специальной военной операции. Теперь срок, оставшийся прежним, будет исчисляться со дня захоронения погибшего бойца СВО. Уточнен и пункт о документе, подтверждающем гибель или смерть гражданина, принимавшего участие в специальной военной операции. Таковым является соответствующее извещение, выданное военным комиссариатом.

Также мэрия внесла изменения в порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Орла. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты членам семьи и близким родственникам погибших и умерших граждан РФ, принимавших участие в специальной военной операции, предусмотрено в размере 30 тысяч рублей именно из средств резервного фонда мэрии.

Право на единовременную денежную выплату имеет один из следующих членов семьи или близких родственников погибшего бойца СВО, взявший на себя расходы по организации погребения на территории города Орла: супруга, состоящая на день гибели или смерти участника СВО в зарегистрированном браке с ним; дети, достигшие 18 лет; родители погибшего; полнородные братья и сестры – в случае, если гражданин, принимавший участие в военной операции, не имел членов семьи, перечисленных выше.

ИА «Орелград»