В орловском хозяйстве увеличили скорость осеменения на 35%

Достижениями «бережливого» производства делится департамент сельского хозяйства региона.

Чиновники сообщают, что продолжается внедрение принципов и инструментов рационального производства в рамках проекта «Эффективный регион». На базе ОС «Стрелецкая» оптимизирован процесс искусственного осеменения животных. Организовано дополнительное рабочее место для техника и оборудован дополнительный пункт для работы в непосредственной близости от животных.

«В результате перемещения специалистов в рамках процесса сократились более чем на 1,4 км, а общее время процедур – на 95 мин, или на 35%», – сообщает департамент сельского хозяйства в своих соцсетях.

Оптимизация работы должна снизить нагрузку на техников искусственного осеменения и помочь рационально использовать их рабочее время.

«ОС «Стрелецкая» – это филиал ФГБНУ ФНЦ ЗБК. За хозяйством закреплено более 3,8 тыс. га угодий. Одним из основных видов деятельности является продажа племенного молодняка крупного рогатого скота. Разводят чёрно-пёструю голштинскую породу. Поголовье около 2000, сообщает сайт научного центра.

ИА “Орелград”