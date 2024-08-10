Страховщики засудили пьяного водителя, устроившего тройное ДТП

В суде страховая компания потребовала взыскать с ответчика сотни тысяч рублей.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление страховой компании «Ингосстрах» к одному из ее клиентов. Истец просил о возмещении с ответчика ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, в порядке регресса. В обоснование исковых требований было указано, что ответчик, находясь за рулем своего автомобиля, нарушил Правила дорожного движения. В результате он стал виновником дорожно-транспортного происшествия.

«Водитель не учел дорожные условия и особенность транспортного средства, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем потерпевшего, – пояснили в пресс-службе суда. – От удара автомобиль потерпевшего по инерции продвинулся вперед и совершил наезд на другой автомобиль, что впоследствии привело к дорожно-транспортному происшествию с участием трех автомобилей».

В суде отметили, что ответчик отказался от выполнения требования инспектора ДПС о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В подобном случае водитель автоматически признается пьяным за рулем. В данном случае на водителя было заведено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. На момент ДТП гражданско-правовая ответственность ответчика была застрахована по договору в СПАО «Ингосстрах», а потерпевшего – в АО «Тинькофф Страхование».

Владелец разбитого автомобиля обратился с заявлением в свою компанию о выплате ему страхового возмещения. ДТП было признано страховым случаем, в связи с чем страховая компания выплатила потерпевшему возмещение в сумме 397 тысяч рублей. В компании «Ингосстрах» сочли, что у нее возникло право регрессного требования к ответчику в указанном размере, поскольку он был признан виновником ДТП и к тому же отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«Ответчик и стороны судебного процесса в судебное заседание не явились. Суд воспользовался правом, предоставленным статьей 233 ГПК РФ и рассмотрел гражданское дело в порядке заочного производства. Исследовав материалы гражданского дела, суд удовлетворил исковые требования истца и обязал взыскать с ответчика сумму ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия и расходы по уплате государственной пошлине», – констатирует пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»