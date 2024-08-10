Орловцы все активнее подписываются на «долговую» рассылку

Уже более 47 тысяч орловцев хотят узнавать о своей налоговой задолженности.

В Орловской области по сравнению с прошлым годом на 65 процентов увеличилось число граждан и организаций, подписавшихся на услугу по информированию о наличии налоговой задолженности. Напомним, что налоговики один раз в квартал рассылают смс-сообщения и электронные письма, но только тем, кто предоставил согласие на это и только тем, у кого имеется налоговая задолженность. При ее отсутствии сообщение не приходит. Судя по ведомственной статистике, услуга продолжает набирать популярность.

Как сообщили в Управлении ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 июля 2024 года согласие на получение указанной услуги в регионе представили более 47,3 тысячи налогоплательщиков. Это на 18,6 больше, чем было на аналогичную дату прошлого года. Только за последний месяц количество «подписчиков» на «долговую» рассылку увеличилось примерно на полтысячи. Так, более 43 тысяч согласий поступило в региональное управление налоговой службы от физических лиц и индивидуальных предпринимателей и уже около 4 тысяч согласий представили организации.

«Подключить данную бесплатную услугу налоговой службы могут как физические, так и юридические лица, – напоминают в Управлении ФНС России по Орловской области. – Для этого необходимо заполнить согласия по установленной форме. Скачать бланк документа можно на сайте ФНС России. Для этого нужно выбрать вкладку «Деятельность», затем «Налогообложение в Российской Федерации», далее «Задолженность» и подраздел «Информирование о задолженности». Кроме того, сформировать согласие можно в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

Согласие на получение бесплатной рассылки от налогового органа также можно подать при обращении в налоговый орган или МФЦ лично или через своего представителя, по почте, через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи. Подать согласие можно независимо от наличия задолженности на текущую дату. «Данная услуга дает возможность налогоплательщику контролировать актуальное состояние расчетов, а также позволяет предупредить риски применения мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений», – подчеркивают в Управлении ФНС.

ИА «Орелград»