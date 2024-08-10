Орловец совершил кражу сразу после суда

На судебное заседание он явился в состоянии алкогольного опьянения.

Вступил в силу обвинительный приговор Урицкого районного суда, который признал местного жителя виновным в совершении двух краж. В ходе заседания были оглашены показания подсудимого, которые он давал на стадии предварительного расследования, признав свою вину. Мужчина рассказал следствию, что в августе 2023 года ему необходимо было явиться в мировой суд, где слушалось дело о совершенном им административном правонарушении.

Однако еще до суда, тем же утром, подсудимый отправился в гости к своим знакомым. Там они распивали водку и играли в нарды. Затем спиртное закончилось, и хозяин квартиры дал подсудимому свою банковскую карту, попросив того сходить в магазин за новой порцией спиртного. Подсудимый выполнил просьбу и вскоре вернулся в компанию еще с двумя бутылками водки. Около полудня подсудимый вспомнил о том, что ему необходимо явиться в мировой суд, что он и сделал.

По окончании судебного заседания он вернулся в квартиру знакомых. К тому времени один из компании крепко уснул, чем и воспользовался подсудимый. Он украл мобильный телефон спящего приятеля. Второе обвинение было предъявлено мужчине в хищении денег с чужого банковского счета. При помощи чужого мобильника подсудимый зашел в банковское приложение и несколькими траншами снял с чужого счета и перевел на свой счет чуть более 10 тысяч рублей.

Фактически сразу после судебного разбирательства по административному делу мужчина умудрился совершить сразу два уголовных преступления. Его вина в судебном заседании была полностью доказана. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний вору окончательно было назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»