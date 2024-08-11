Орловскому АПК помогут найти специалистов

Из бюджета региона аграриям выдадут специальные субсидии.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами. Соответствующее постановление ранее издало региональное правительство. Прием заявок и документов продлится по 20 августа включительно, принимать их чиновники будут в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Итоги отбора власти огласят до 9 сентября 2024 года. 6. Субсидии предоставляются индивидуальным предпринимателям и организациям, работающим на сельских территориях и официально являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями. Действие документа не распространяется на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Организационно-правовая форма значения не имеет. Главное, чтобы соискатель занимался производством или переработкой сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и других лесных ресурсов.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации регионального проекта «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях». Так, соискателям возместят из областного бюджета 90 процентов фактически понесенных затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Минсельхоза РФ.

При этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении каждого обучающегося по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении не должен превышать 72 месяца. Также до 90 процентов будут компенсированы расходы аграриев на оплату труда и проживание обучающихся, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной. Размер субсидии в каждом конкретном случае будет рассчитываться по формуле, утвержденной правительством региона.

ИА «Орелград»