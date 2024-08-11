Обновленная галерея спортивной славы появится в Ливнах

Соответствующее постановление издали местные власти.

Администрация города Ливны в целях ознаменования особых заслуг граждан в области физической культуры и спорта утвердила положение «О Галерее спортивной славы». Предыдущие постановления о галерее признаны утратившими силу. Новый документ устанавливает правила занесения на галерею жителей города Ливны, что само по себе является формой общественного признания и морального поощрения за достижения, весомый вклад в области физической культуры и спорта, способствующий всестороннему развитию спорта. Отметить могут за плодотворную профессиональную деятельность.

Согласно новому положению, кандидатами для занесения на галерею славы могут быть: победители и призеры чемпионатов и первенств мира, Европы, России, имеющие звания кандидата в мастера спорта, мастера спорта и мастера спорта международного класса; тренеры, подготовившие победителей и призеров российских и международных соревнований; тренеры и ветераны спорта, имеющие звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» или «Заслуженный тренер России».

Галерея славы представляет собой нестационарную архитектурную конструкцию стендового типа, которая расположена на улице капитана Филиппова. Выдвигать кандидатуры справе органы местного самоуправления, руководители спортивных общественных объединений, федерации, клубы, спортивные школы и учреждения, находящиеся на территории города. Предложения рассматриваются специально созданной комиссией. Решение о занесении на галерею славы оформляется постановлением администрации города Ливны.

Занесение граждан на галерею производится один раз в пять лет «путем размещения фотографий и сведений об их спортивных достижениях». Гражданам вручается свидетельство установленного образца. Ответственность за художественное оформление и размещение сведений о кандидатах возложена на управление культуры, молодежной политики и спорта. Ремонт и содержание галереи осуществляется за счет средств городского бюджета. Вручение свидетельств производится в торжественной обстановке и, как правило, приурочивается к соответствующим праздничным и юбилейным датам, например, ко Дню города или Дню физкультурника.

ИА «Орелград»