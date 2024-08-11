Заместитель прокурора Орловской области заступился за малый бизнес

Суд рассмотрел иск надзорного органа к администрации Красной Зари.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению заместителя прокурора Орловской области старшего советника юстиции Сергея Панкратова к администрации Краснозоренского сельского поселения. Прокурор просил о признании незаконным бездействия местных чиновников, которое, по его мнению, выразилось в непринятии мер по реализации своих полномочий.

В обоснование заявленных требований прокурор указал, что администрацией Краснозоренского сельского поселения в нарушение статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ не приняты все зависящие от нее меры по созданию координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства. Между тем, как показала прокурорская проверка, на территории указанного сельского поселения зарегистрированы 19 индивидуальных предпринимателей. Ответчик в судебное заседание не явился.

Оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд признал исковые требования подлежащими удовлетворению. Установлено, что Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой была проведена проверка исполнения федерального законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Она показала, что администрация Краснозоренского сельского поселения не приняла нормативный акт по вопросу малого бизнеса, что является вопросом местного значения.

По данному факту в адрес главы администрации Краснозоренского сельского поселения Новодеревеньковским межрайонным прокурором в июне 2024 года было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Из ответа главы администрации сельского поселения следовало, что создание координационных или совещательных органов в области развития поддержки малого и среднего предпринимательства «является нецелесообразным ввиду отсутствия обращений некоммерческих организаций о создании координационного органа в адрес администрации». Поэтому оснований для его создания не имеется.

Однако прокуратура посчитала бездействие органа местного самоуправления незаконным и обратилась в суд. Последний с доводами прокуратуры согласился, указав, что координационные или совещательные органы в обязательном порядке создаются сразу в нескольких в целях. Прежде всего, для налаживания обратной связи между чиновниками и бизнесом, чтобы первые понимали, в чем нуждается второй. Именно на таких совещаниях предприниматели получают возможность озвучить свои предложения и инициативы, напрямую довести их до чиновников. Причем инициативы вполне могут иметь и общероссийское значение.

Такие органы необходимы и для проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства, выработки рекомендаций органам власти при определении приоритетов в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. С точки зрения закона целесообразность в создании таких органов имеется. Суд иск удовлетворил, признал бездействие администрации Краснозоренского сельского поселения незаконным и обязал ее принять нормативно-правовой акт, регулирующий порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства, после чего создать такой коллегиальный орган.

ИА «Орелград»