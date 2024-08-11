Три десятка орловских дружинников отправятся помогать медикам

В Курскую область направят людей, прошедших необходимую подготовку.

О принятом решении сообщил руководитель «Бригады Катукова» Денис Орлов. По его словам, оказываемой на Орловщине помощи показалось мало.

«Принято кардинальное решение направить 30 наших медиков, 30 дружинников, прошедших курсы тактической медицины и имеющих соответствующие сертификаты, на помощь нашим братьям-курянам в пункты приема и размещения раненых, – сказал Орлов в опубликованном видеообращении. – Задача этой группы будет: встреча пострадавших, оказание первой помощи, эвакуация раненых, работа с ними, передача медицинскому персоналу на следующие этапы эвакуации. То есть та работа, которая будет проводиться нашими орловчанами, будет спасать напрямую жизни наших солдат, офицеров, прапорщиков, сержантов и просто гражданских людей. Это беспрецедентное решение, которое было поддержано всем советом командиров “Бригады Катукова” и личным составом. Я думаю, это действительно будет хорошим дополнением той помощи, которую оказывает Орловщина нашим пострадавшим братьям».

Также руководитель дружинников призвал жителей региона найти возможность разместить курян. Он сам в своей двухкомнатной квартире примет семью из Курской области. Денис Орлов подчеркнул, что Орловщина отличается большим сердцем и состраданием.

«Если у кого-то есть возможность принять беженцев у себя или передать для их проживания комнату в квартире, или же какую-то отдельную нежилую площадь, в которой возможно разметить людей, свяжитесь с контактами, которые я оставлю в комментариях».

Контакт для предоставления СОБСТВЕННОГО помещения для размещения беженцев – +79534770547.

С аналогичной просьбой ранее обратился губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Контакты для связи размещены администрациями городов и районов в соцсетях. Например:

Администрация города Мценска – 2-50-30.

Приемная главы Орловского округа +7 (4862) 41-52-67 или ЕДДС +7 (4862) 41-69-09.

Болхов – 2-44-40, 89192061003 Елена Владимировна Дражникова.

ИА “Орелград”