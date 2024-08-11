Орловский округ реорганизовал муниципальных архитекторов

Процедуру преобразования прошло муниципальное унитарное предприятие.

В Орловском муниципальном округе больше нет муниципального унитарного предприятия «Архитектурно-планировочное бюро». В соответствии с постановлением местных властей оно преобразовано в общество с ограниченной ответственностью. Название осталось прежним. Таким образом, «Архитектурно-планировочное бюро» превратилось из МУПа в ООО. Администрация Орловского муниципального округа уже утвердила устав новой организации. Преобразование было проведено в рамках исполнения федерального законодательства о приватизации. Согласно ему, МУПы должны быть либо ликвидированы, либо переведены в другой статус.

В Орловском округе предприятие решили сохранить, изменив его статус. Однако ООО является правопреемником всех прав и обязанностей МУПа, своего предшественника. Единственным участником Общества является Орловский муниципальный округ, то есть по-прежнему полный контроль за работой бюро находится у чиновников. Созданное Общество является коммерческой организацией. Оно вправе осуществлять предусмотренные уставом виды деятельности на основании лицензий и других разрешительных документов, выданных ранее МУПу.

Сокращенное название новой организации выглядит так – ООО АПБ. Она отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом и денежными средствами. Орловский округ по обязательствам организации отвечать не будет, но он несет риски убытков, связанных с деятельностью ООО, в пределах стоимости своей доли. В данном случае доля является 100-процентно муниципальной. Уставный капитал составляет 434 163 рубля, то есть такова номинальная доля Орловского округа в Обществе, в пределах которой муниципалитет будет отвечать в случае реализации определенных сценарных рисков.

Общество создано на неопределенный срок, а его основной целью заявлено извлечение прибыли. Как и МУП, ООО АПБ будет оказывать гражданам и юридическим лицам услуги по проведению топографо-геодезических и кадастровых работ, а также работ по землеустройству картографической деятельности. Основным видом экономической деятельности ООО заявлена геодезическая деятельность.

ИА «Орелград»