Губернатор Орловской области сообщил о сбитом беспилотнике

11.8.2024 | 11:11 Важное, Новости, Происшествия

Вражеский аппарат не принес разрушений.

Фото: портал Орловской области

«Сегодня ночью над территорией Орловской области был сбит вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы», – написал губернатор Андрей Клычков 11 августа в соцсетях.

Также глава региона напомнил, что в область прибывают куряне. Для вынужденно покинувших свои дома людей собирают гуманитарную помощь. Один из пунктов располагается в центре в ДК «Железнодорожников». Если нет возможности привезти еду, вещи, постельные принадлежности, то можно заказать на этот адрес доставку (Привокзальная, 8). Андрей Клычков поблагодарил всех, кто поддерживает братский регион.

По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области, 16 сбиты над Воронежской областью, три – над Белгородской, по одному – над Брянской и Орловской.

ИА “Орелград”


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