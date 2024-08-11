Раскрыты детали договора Орловщины с Гомелем

Стороны взяли курс на развитие сотрудничества по линии бизнес-ассоциаций и деловых кругов.

Аналитики производителя регионального выпуска системы “КонсультантПлюс” раскрыли детали соглашения, заключенного между правительством Орловской области и Гомельским областным исполнительным комитетом Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Напомним, документ был подписан в конце июня на мероприятии в Витебске. Так, стороны договорились принимать меры для развития научно-образовательных связей, сотрудничества в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

Они будут способствовать участию своих представителей в международных профильных мероприятиях, проходящих на территориях Орловской и Гомельской областей. По условиям соглашения, стороны создают необходимые организационные, финансово-экономические и правовые условия для функционирования совместных предприятий, разработки и реализации совместных проектов и программ, представляющих взаимный интерес.

«Стороны поощряют развитие сотрудничества по линии бизнес-ассоциаций и деловых кругов Орловской и Гомельской областей, а также способствуют участию их представителей в проводимых мероприятиях по экономической и инвестиционной тематике на территориях Орловской и Гомельской областей», – добавили аналитики. Действие соглашения рассчитано на пять лет. Оно будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон не позднее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит другую сторону в письменной форме о своем намерении прекратить его действие.

Отметим, что Беларусь является одним из наиболее важных деловых партнеров для Орловской области. Так, по итогам 2023 года доля всего экспорта во внешнеторговом обороте Орловской области составила 41 процент, доля импорта – 59 процентов. Основным торговым партнером региона была как раз Республика Беларусь, на которую пришлось 23,3 процента всего внешнеторгового оборота Орловщины. Интересно, что на втором месте была Латвия – 15,6 процента. Далее следовали Китай – 14,3 процента, Казахстан – 8,3 процента, Индия – 4 процента и Узбекистан – 1,8 процента.

ИА «Орелград»