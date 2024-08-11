УФАС проверит земельные торги в Хотынце

На действия организатора торгов поступила жалоба.

Орловское УФАС приостановило земельные торги в Хотынецком районе до рассмотрения по существу поступившей в ведомство жалобы. Ее автором является гражданин, который планировал принять участие в аукционе, но выявил, по его мнению, многочисленные и существенные нарушения требований действующего законодательства, которые в последующем могут привести к подаче иска прокуратурой. Если все так и случится, то победитель торгов может понести финансовые потери.

Ранее администрация Хотынецкого района объявила о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка на улице Батова в поселке городского типа Хотынец. Вид разрешенного использования – «ремонт автомобилей», но он предполагает возможность строительства зданий и сооружений. В связи с этим жалобщик посчитал, что организаторы торгов неправильно рассчитали срок аренды. Он установлен на 5 лет, а должен быть, по мнению заявителя, вдвое короче.

Не понравилось заявителю и то, что договор аренды содержит условие о том, что он является актом приема-передачи земельного участка. Также в жалобе указано, что в конкурсной документации не были обозначены ограничения на пользование участком. Между тем, по мнению заявителя, они имеются, так как, с его слов, выставленный на торги земельный участок находится в зоне особого использования территории.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области установило, что жалоба подана в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите конкуренции». Рассмотрев представленные материалы, ведомство признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению и о приостановлении торгов до вынесения решения по данному делу.

ИА «Орелград»