В Орловской области расширили программу газификации

В программу включены садовые некоммерческие товарищества.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области. Ее действие рассчитано до 2030 года. Программа была расширена – в нее в адресном порядке включили СНТ, садовые некоммерческие товарищества. Речь идет о так называемой социальной газификации. Ранее в Управлении Росреестра по Орловской области сообщили, что эта федеральная программа действует с 2021 года. В ее рамках государство бесплатно проводит газ от магистральной трубы до границ участков домовладельцев. С апреля 2024 года программа социальной газификации расширена на садоводческие товарищества.

Губернатор Андрей Клычков региональную программу утвердил в актуализированной редакции. В рамках мероприятий региональной программы газификации планируется достижение таких показателей: прирост потребления природного газа – 0,1 миллиарда кубометров; строительство газопроводов-отводов – 2,9 километра; реконструкция газораспределительных станций (ГРС) – 2 единицы; строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов – 733 километра.

Всего в рамках программы должно быть обеспечено снабжение 255 населенных пунктов Орловской области и 2922 квартир и домовладений природным газом. Уровень снабжения природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, к 2030 году должен составить 93,5 процента. «Реализация мероприятий региональной программы окажет положительное влияние на развитие экономики региона, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Орловской области, улучшению экологической обстановки, росту промышленного производства, что в итоге приведет к повышению уровня жизни населения», – говорится в паспорте программы.

ИА «Орелград»