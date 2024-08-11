Орловец хранил наркотики в клетке для животных

Наркотические средства у него нашли и изъяли сотрудники полиции.

Вступило в силу решение по уголовному делу, рассмотренному Урицким районным судом. Перед ним предстал местный житель, имеющий криминальное прошлое. В 202 году он был осужден за кражу, в 2021 году освободился, но тут же был осужден за новую кражу. Третий срок он получил в 2022 году, попавшись на очередной краже в городе Орле. Отбыв 8 месяцев заключения, он вышел на свободу летом 2022 года. Ровно через год, в августе 2023 года, мужчина был взят под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.

Следствие и суд установили, что он совершил незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Также его обвинили в незаконном изготовлении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2023 года рецидивист посетил лесополосу, расположенную вблизи Лукьянчинковского кладбища на территории Архангельского сельского поселения.

Там он обнаружил дикорастущее растение рода мак. Мужчина вырвал растения с корнем и отнес их к себе домой, где часть растений разложил на крыше и чердаке сарая. Часть растений он поместил на крышу клетки для животных, которая стояла во дворе. Подсудимый изготовил наркотическое средство, а именно маковую солому общей массой не менее 2639,3 грамма, то есть с точки зрения закона приобрел наркотик в крупном размере.

Более двух месяцев мужчина хранил наркотик на крыше и чердачном помещении хозяйственной постройки, а также на крыше клетки для животных. Но в августе 2023 года к нему домой пришли сотрудники полиции, которые изъяли наркотик в ходе осмотра места происшествия. В ходе расследования было установлено, что преступник из части растений успел изготовить не менее 1,2 грамма опия. Мужчина заявил, что сбывать наркотик не планировал, а приготовил его для собственного употребления. Он был признан виновным и с учетом криминального прошлого получил 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»