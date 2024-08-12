К проверке ремонта трактора вслед за УМВД подключилось УФАС

Дело о нарушении антимонопольного законодательства принято к рассмотрению.

Соответствующий приказ и определение издало Орловское УФАС. Ответчиками по антимонопольному делу выступят Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина и АО «Атлант». Как следует из документов, в мае 2024 года в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области из УМВД России по городу Орлу поступили материалы проверки по факту возможного нарушения антимонопольного законодательства при заключении гражданско-правового договора.

Университет заключил его с «Атлантом», договор предусматривал оказание услуг по восстановительному ремонту трактора марки FENDT. Из материалов также следует, что в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о заключении и исполнении договора по восстановительному ремонту трактора. Установлено, что еще в июле 2022 года заказчиком была написана служебная записка с просьбой провести диагностику и ремонт неисправности трактора в специализированном центре.

Затем служебная записка и два коммерческих предложения по диагностике трактора от ООО «Технодом» (со стоимостью работ в размере 260 000 рублей) и ООО «Сателлит57» (265 000 рублей) были переданы в отдел закупок заказчика. Последний составил протокол о закупке услуг на выполнение дефектовочных работ трактора у единственного поставщика – АО «Атлант». Цена договора составила 240 000 рублей, что являлось наименьшей ценой в предоставленных коммерческих предложениях.

Стороны заключили договор, общая сумма которого составила те самые 240 000 рублей. Спустя неделю был подписан акт о проведении работ. А спустя полтора месяца была написана служебная записка на проведение конкурентной закупки восстановительного ремонта трактора, где было указано, что стоимость ремонта составляет 2,536 миллиона рублей. Такая сумма была отражена в коммерческом предложении «Атланта», но на ту дату еще не рассчитывалась начальная максимальная цена договора.

В сентябре 2022 года была разработана документация о проведении запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по восстановительному ремонту трактора. Начальная цена была установлена в размере 2,698 миллиона рублей. Ее рассчитали на основании трех коммерческих предложений, поступивших от трех компаний. Цена «Атланта» была наименьшей из них. На участие в запросе котировок было подано две заявки, победителем стал «Атлант».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена документация о том, что ремонт трактора FENDT на базе «Атланта» фактически был выполнен в период с 19 мая 2021 года по 7 июня 2022 года. То есть до заключения договора ценой 2,536 миллиона рублей в сентябре 2022 года. Проведенные полицией опросы сотрудников подтвердили, что трактор поступил на ремонт на базу «Атланта» еще в середине мая 2021 года.

В этом были усмотрены признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между университетом и «Атлантом»: оно «не обеспечивало равный доступ всем потенциальным участникам…, поскольку определенный хозяйствующий субъект неправомерно воспользовался предоставленным ему преимуществом». УФАС проверит, действительно ли проведение запроса котировок носило формальный характер и противоречило принципам закона о закупках, так как «услуги по восстановительному ремонту трактора FENDT фактически были произведены до проведения конкурентной процедуры».

ИА «Орелград»