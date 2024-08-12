Новые требования для многодетных ввели на Орловщине

Правила предоставления субсидий получили дополнение.

Правительство региона внесло изменения в «Правила предоставления субсидии многодетным семьям Орловской области на приобретение жилого помещения или объекта долевого строительства, на создание объекта индивидуального жилищного строительства, на оплату первоначального взноса или погашение долга по ипотечным кредитам». Поправки внесены в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии.

Так, уточнено целевое назначение данной меры социальной поддержки. «Субсидия используется для приобретения жилого помещения или объекта долевого строительства, создания объекта индивидуального жилищного строительства, оплаты первоначального взноса или погашения основного долга по ипотечному кредиту (за исключением процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по ипотечному кредиту)», – следует из обновленного документа.

Приобретаемое жилое помещение или созданный объект индивидуального жилищного строительства оформляются в общую собственность всех членов многодетной семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение субсидии. Субсидия перечисляется на банковский счет продавца, подрядчика или застройщика, специальный счет эскроу (депонента), открытый в банке (эскроу-агент), на основании заявления.

Правила дополнены пунктом 24, согласно которому заявитель обязан оформить приобретенное жилье или построенный дом в течение 6 месяцев со дня: перечисления уполномоченным органом средств субсидии на счет продавца; ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, получения кадастрового паспорта либо со дня получения уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства (но не позднее 30 месяцев со дня получения свидетельства).

Также 6 месяцев дается со дня: полной выплаты задолженности по ипотечному кредиту, но не позднее 30 месяцев со дня получения свидетельства; подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. Указанные правила были утверждены в конце декабря 2023 года. Право на улучшение жилищных условий с использованием субсидии предоставляется многодетным семьям, включенным в соответствующий реестр до 31 декабря 2023 года.

Финансирование идет по линии государственной программы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области». По условиям, приобретаемое жилье или построенный дом должны быть пригодными для проживания и находиться на территории Орловской области. Субсидия не может быть использована на приобретение жилья у супруга, близких родственников (дедушки, бабушки, внуков, родителей и усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер. Нельзя ее тратить и на оплату земельного участка при приобретении индивидуального жилого дома.

ИА «Орелград»