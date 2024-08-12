В Орловской области осудили 8 убийц

Орловский облсуд раскрыл статистику рассмотрения уголовных дел.

В первом полугодии 2024 года районными судами Орловской области не рассматривались уголовные дела с участием присяжных заседателей, в то время как в аналогичном периоде 2023 года в такой форме судопроизводства было рассмотрено два уголовных дела в отношении двух лиц. В первом полугодии 2022 года в таком порядке было рассмотрено три уголовных дела в отношении трех человек. Такие данные привела пресс-служба Орловского областного суда. Она же раскрыла статистику относительно наиболее распространенных преступлений.

Так, в первой половине текущего года за убийства без отягчающих обстоятельств было осуждено восемь человек, ровно столько же их было и в первой половине 2023 года. В 2022 году за такой же период времени обвинительные приговоры были вынесены в отношении десяти убийц. За причинения средней тяжести и тяжкого вреда здоровью потерпевших в этом году осужден 31 человек, что на 27,9 процента меньше, чем за такой же период 2023 года.

На 40 процентов увеличилось количество разбойников. Если в 2023 году за его первую половину за разбой было осуждено пять человек, то в первом полугодии 2024 года приговоры получили семь человек. Для сравнения, в 2022 году за полгода обвинительные приговоры были вынесены в отношении 11 разбойников. А вот грабителей стало меньше – число осужденных по статье «Грабеж» сократилось с 39 человек в 2023 году до 31 человека в 2024 году.

«Количество лиц, осужденных в первом полугодии 2024 года за кражи, составило 226, что на 26,9 процента меньше, чем в тот же период 2023 года (309 лиц), – сообщает пресс-служба Орловского облсуда. – За мошенничество в первом полугодии 2024 года осуждено 47 лиц, что на 7,8 процента меньше, чем в тот же период 2023 года (51 лицо)».

Еще 133 человека понесли наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. В первом полугодии 2023 года таковых был 161 человек. Кроме того, 86 человек получили обвинительные приговоры за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. По сравнению с прошлым годом количество таких осужденных сократилось на 32,3 процента.

ИА «Орелград»