Орловская область отличилась ростом внебольничных пневмоний

Вопрос профилактики является актуальным, считает главный санитарный врач региона.

Глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев выступил на совещании в администрации 12 августа. Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями в регионе в прошедшем году выше показателя заболеваемости по Российской Федерации. Наиболее тяжелое течение пневмонии у детей и лиц пожилого возраста связано с бактериальными возбудителями, которые часто осложняют течение гриппа и других вирусных респираторных инфекций.

В 2022 году в национальный календарь профилактических прививок внесены изменения в части проведения вакцинации против гемофильной инфекции для всех детей первого года жизни, а не только для детей из групп риска. По итогам 2023 года охват вакцинацией детей в регионе от гемофильной инфекции составил 95%, ревакцинации – 81%, что требует усиления работы педиатрической службы, отметил Александр Румянцев.

Ежегодно из регионального бюджета выделяются финансовые средства для приобретения вакцины против пневмококковой инфекции для контингентов, подлежащих вакцинации в рамках календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям, к которым относятся граждане призывного возраста, а также лица старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями легких. За последние три года привито около 20 тысяч человек. Охват вакцинацией против пневмококковой инфекций лиц, проживающих в социальных учреждениях, составляет 96%, сообщил Александр Румянцев.

ИА “Орелград”