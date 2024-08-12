На Орловщине почти 40 камер могут переехать

12.8.2024 | 16:15 ЖКХ, Новости

С 1 сентября их настоящее размещение не соответствует закону, констатировал заместитель прокурора Орловской области.

Фото КУ ОО “Орелтранссигнал”

Борис Непорожный на совещании в администрации региона 12 августа напомнил, что выданы предостережения. Руководитель КУ ОО «Орелтранссигнал» Егор Залыгин сообщил, что информация проанализирована и направлена в подразделение УМВД для принятия решения. Комиссия рассмотрит комплексы, которые не соответствуют закону.

«До конца августа список будет на руках и мы будем принимать какие-то действия», – сказал Залыгин.

Недовольство тем, что «все длится месяцами», выразил губернатор Андрей Клычков.

«Получается, 30 комплексов зависнут. Мне это не нравится, абсолютно. Если есть предостережение, на него нужно отреагировать.  Если есть основания сомневаться, то нужно обжаловать. Если нет, то принять решение о переносе и установке по согласованию мест с ГИБДД. Но ждать не нужно. Повторюсь, многие, мне кажется, не совсем правильно рассматривают систему «Безопасный город» и систему фото и видеофиксации нарушений ПДД. Это не смысл штрафов, это, в первую очередь, создание принудительных условий для обеспечения безопасности», – подчеркнул губернатор.

Напомним, с 1 сентября начнут действовать новые правила по установке дорожных камер. Они не должны располагаться слишком близко, один и тот же участок не могут контролировать несколько устройств. Определены узлы и точки, где разрешено устанавливать комплексы. Места контроля следует обозначать специальными знаками.

Отметим, за первые шесть месяцев 2024 года по данным камер вынесено 295 546 постановлений на сумму штрафов 224,5 млн рублей.

ИА “Орелград”


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