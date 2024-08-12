Орелгосзаказчик рассказал об успехах дорожного ремонта

На совещании в обладминистрации 12 августа выступил руководитель учреждения.

Александр Ященко сообщил, что в 2024 году общая сумма средств Дорожного фонда, доведенная до учреждения на реализацию проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Комплексное развитие сельских территорий» составляет 785,5 млн рублей (из этой суммы 312,8 млн рублей – федеральные средства).

В рамках БКД запланированы мероприятия по приведению в нормативное состояние пяти участков дорог общей протяженностью 19,7 километра и ремонт двух мостов. Общее финансирование – 571,9 млн рублей (312 млн – федеральный бюджет).

На сегодняшний день работы по мостам через реку Рыбница в Свердловском районе и реку Цкань в Болховском закончены и сданы. Подрядной организацией выступало ООО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 132».

Что касается автомобильных дорог, по словам Ященко, ведутся работы по ремонту трех участков. 25 июля заключен контракт с компанией «Газ Ресурс» на 308 млн рублей. На автомобильной дороге «Залегощь – Красное» в Залегощенском районе сейчас завершены работы по устройству выравнивающего слоя. С 15 августа подрядчик поступает к укладке асфальтобетонного покрытия. Окончание запланировано до 15 октября. По автомобильной дороге «Ливны – Орлово» также завершен комплекс работ по устройству выравнивающего слоя. С 19 августа подрядчик приступает к работе с асфальтом. По графику отставаний нет, сообщил Александр Ященко. Плановое окончание – 21 октября. И третья дорога этого контракта – «Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека» в Колпнянском районе. Сейчас ведутся работы по устройству выравнивающего слоя. Окончание – до 28 октября.

Капремонт в Колпне на улице Интернациональной также проводит «Газ Ресурс».

«По согласованию с подрядчиками и с руководством района мы немножко продлеваем срок в связи с тем, что параллельно с работой по устройству тротуара район ведет работу по устройству водовода, – пояснил Ященко. – В любом случае, окончание работы планируется до конца сентября».

Пятый объект – южный подъезд к городу Мценск, полтора километра полотна обойдутся в 149 млн рублей. Заканчивается конкурсная процедура. 19 августа будет подписан контракт, пообещал руководитель Орелгосзаказчика. До 31 октября работы должны быть закончены.

В рамках программы развития сельских территорий ведутся работы по двум дорогам. Завершены работы по реконструкции «Комаричи – Дмитровск» – Девятино – Уророй». Подрядной организацией был «Брянскавтодор» (262 млн рублей). Следующий объект переходящий с 2023 года – «Сосково – Мураевка – Должонки». Подрядчик – «МонолитСтрой». Контракт – 568,3 млн рублей.

«На сегодня ведутся работы по укреплению обочин щебнем, устройству линии электроосвещения в Мураевке, устройству гидроизоляции и укреплению откосов на мостовом переходе. Готовность объекта уже более 50%. Подрядчик работает в нужном темпе, – оценил Ященко. – До 25 сентября работа на объекте должна быть закончена».

ИА “Орелград”