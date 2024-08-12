Орловские врачи показали, как опасен борщевик

12.8.2024 | 14:56 Медицина, Новости

В ООКБ поступил пациент с ожогами ноги.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Снимки конечности опубликованы в группе Орловской областной клинической больницы в соцсетях. Контакта с соком борщевика приводит к химическому ожогу, если не принять вовремя мер защиты. Вещества  активизируются под воздействием ультрафиолета. Первыми симптомами поражения борщевиком являются зуд и покраснение. Далее появляются тёмные пятна, образуются волдыри.

Фото: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

Первым делом, если сок растения попал на кожу, его нужно попытаться смыть мыльно-содовым раствором. После этого можно нанести средство от ожогов, например мазь или спрей пантенол. Пораженный участок следует скрыть от воздействия солнечных лучей на двое суток.

Главное средство профилактики – избегать прямого контакта с борщевиком, носить защитную одежду. Об опасности борщевика обязательно нужно рассказать детям и гостям из регионов, где этого растения нет.

ИА “Орелград”


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