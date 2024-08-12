В Орловской области попытаются привить от гриппа 60% населения

О масштабных планах рассказал глава Управления Роспотребнадзора.

Александр Румянцев выступил на совещании в администрации региона 12 августа. В минувшем году в Орловской области было привито против гриппа 323 тысячи человек, 46,1% общей численности населения. Показатель несколько ниже общероссийского, признал Румянцев. Тем не менее достигнут регламентированный охват вакцинации в группах риска, за исключением детей дошкольного возраста и беременных женщин.

В Орловскую область планируется поставка 337 тысяч доз иммунобиологических препаратов для вакцинации против гриппа в рамках национального календаря. Этим объемом можно защитить порядка 48% населения области. В рамках национального календаря профилактических прививок вакцинации подлежат дети, лица старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины, медицинские работники, работники образовательных учреждений, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, призывники. В то же время по распоряжению правительства России и постановлению Главного государственного санитарного врача целевой показатель охвата иммунизации против гриппа должен составлять до 60% населения региона.

«В целях снижения заболеваемости и минимизации последствий заболеваемости гриппом руководителям организации и предприятий во взаимодействии с районными поликлиниками необходимо организовать вакцинацию сотрудников, не относящихся к группам риска, в том числе за счет собственных средств, – сообщил Александр Румянцев. – Особое внимание специфической профилактике гриппа требуется уделить руководителям птицеводческих и свиноводческих хозяйств. Они должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников, чтобы минимизировать риск появления новых штаммов вируса гриппа».

Эффективность вакцинации существенно зависит от соблюдения требований к условиям хранения иммунобиологических лекарственных препаратов, отметил Румянцев. При проведении проверок медицинских организаций Роспотребнадзор по Орловской области выявляет нарушения требований санитарных норм и правил, констатировал глава Управления. В частности не достаточно оснащены термоиндикаторами для контроля температурного режима при транспортировании и хранении. Зачастую вместо специализированных установок используются бытовые холодильники.

ИА “Орелград”