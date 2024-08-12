Орлу предрекли обретение нового катка после ремонта дороги

Замечание заказчику высказал депутат облсовета.

По мнению Виталия Рыбакова, неприятности скоро ожидают водителей на пересечении улиц Покровской и Советской. Опасениями он поделился на совещании в администрации региона 12 августа.

«С приходом морозов там будет каток, на перекрестке улицы Советской и Покровской. Сейчас эта компания [«Газ Ресурс» Прим. ред.] где-то в районах крупный подряд делает. А как же быть городу?»

Виталий Рыбаков посетовал, что асфальт фрезой сняли, все люки торчат, это приносит неприятности автомобилистам, а компании снова «дают контракты». Такая формулировка не устроила губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

«Что значит «дают»? Это закон, который предусматривает аукционные процедуры. Никто никому ничего не дает. Вы эту риторику на моих совещаниях не применяйте», – сказал губернатор.

В защиту «Газ Ресурса» выступил и руководитель КУ ОО «Орелгосзаказчик» Александр Ященко. Компания не может не выиграть отбор, когда имеет большой опыт. Портфель выполненных контрактов «Газ Ресурса» превышает 6 миллиардов рублей.

ИА “Орелград”