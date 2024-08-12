Пошлины за лифты и чердаки отменили

Управление Росреестра по Орловской области рассказало об изменениях в законодательстве.

Госпошлина за государственную регистрацию доли в праве общей собственности на общее недвижимое имущество в многоквартирном доме (МКД), ином здании или сооружении больше не уплачивается. Об этом сообщило Управления Росреестра по Орловской области. Изменения связаны со вступившим в силу Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Раньше пошлина взималась, ее размер за госрегистрацию прав на имущество общего пользования в МКД составлял 200 рублей, а в нежилых зданиях и сооружениях – 2000 рублей для граждан и для юридических лиц – 22 тысячи рублей.

Как пояснила Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестрапо Орловской области, общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме определяется с учетом норм Жилищного кодекса РФ. А в качестве основного критерия такого имущества выступает его предназначение. «К общему имуществу относятся помещения в доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в этого дома. Например, лестницы и лестничные площадки, лифты и лифтовые шахты, чердаки, технические этажи и подвалы», – уточнила Надежда Кацура.

Доля собственника на общее имущество в многоквартирном доме определяется отношением общей площади принадлежащего ему помещения к сумме общих площадей всех помещений в доме. Регулируется этот порядок статьями 37 и 38 Жилищного кодекса РФ. По закону, собственник помещения в МКД не вправе осуществлять выдел в натуре своей доли или отчуждать свою долю в праве общей собственности. Нельзя ему совершать и другие действия, в результате которых его доля может быть отделена от права собственности на его комнату или квартиру.

«При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме доля в праве общей собственности на общее имущество в данном доме нового собственника помещения равна доле в праве общей собственности на указанное общее имущество прежнего собственника помещения».

ИА “Орелград”